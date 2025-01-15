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14:52, 15 января 2025Из жизни

Мужчина расправился с 98 охраняемыми животными

Мужчина из Австралии застрелил из ружья 98 кенгуру
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

В Австралии задержали мужчину, которого подозревают в расправе почти над сотней кенгуру. Об этом пишет news.com.au.

В октябре полиция нашла останки 98 кенгуру на тренировочной военной базе Синглтон, которая функционирует как стрельбище для новобранцев пехотных войск. Там же были обнаружены пустые гильзы и упаковка от амуниции. Правоохранители провели расследование и нашли подозреваемого — 43-летнего Джоуи Пейса из Уильямтауна. Именно он, по мнению правоохранителей, расправился с животными. В его домах провели обыски и обнаружили несколько ружей. При этом разрешения на хранение патронов и амуниции он не получал.

У Пейса отобрали лицензию на владение огнестрельным оружием. Ему также предъявили обвинение в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах, использовании огнестрельного оружия на территории Содружества, незаконное проникновение на территорию Содружества, небезопасное хранение оружия и причинение вреда охраняемому животному.

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