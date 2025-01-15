На Западе осудили призывы США к снижению мобилизационного возраста на Украине

Профессор Дизен: Призыв США снизить мобилизационный возраст на Украине — ошибка

Призыв США снизить мобилизационный возраст на Украине является ошибкой, так как приведет к недовольству народа. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack.

«Несмотря на то что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный», — заявил Дизен.

По словам профессора, большинство украинцев поддерживают скорейшее начало переговоров, а власти сопротивляются давлению со стороны НАТО. Кроме того, в случае снижения мобилизационного возраста вероятность улучшения положения украинских войск на поле боя будет «ничтожно мала». Дизен допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может склонить украинского лидера Владимира Зеленского к этому шагу, однако подчеркнул, что он лишь усилит недовольство украинцев.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что снижение мобилизационного возраста на Украине не изменит ситуацию на фронте.