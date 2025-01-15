Врач дала советы по правильному хранению продуктов в холодильнике

Терапевт Тен: Продукты в холодильнике лучше не хранить дольше четырех дней

Идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизирует отходы, рассказала терапевт Зарема Тен. В беседе с NEWS.ru она дала советы по правильному хранению продуктов в холодильнике.

По словам врача, лучше не хранить продукты в холодильнике дольше четырех дней и не запасаться на недели вперед. Кроме того, важно разделить зоны хранения в этой бытовой технике. Верхнюю полку Тен предложила оставить для готовых блюд, на средней разместить молочные продукты и закуски, на нижней — сырое мясо и рыбу, а в ящиках — овощи и фрукты.

Терапевт уточнила, что еду стоит держать в прозрачных контейнерах, чтобы лучше видеть содержимое холодильника. При этом она порекомендовала использовать как можно меньше переработанных продуктов и держать холодильник полупустым. «Умеренные запасы продуктов способствуют рациональному питанию, свежести блюд и снижению пищевых отходов. Важно помнить: холодильник — это помощник в поддержании здорового образа жизни, а не склад для запасов», — констатировала врач.

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