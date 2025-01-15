Назвавшая себя внебрачной дочерью президента россиянка попыталась увести школьников

Жительница Урала назвалась внебрачной дочерью президента и пыталась увести детей

Жительница Нижнего Тагила, назвавшая себя внебрачной дочерью президента, попыталась увести за собой двух школьников, пишет TagilCity.

Как рассказала мать одного из мальчиков, странная женщина подошла к ее сыну у подъезда на Урале. Россиянка якобы сначала назвалась внебрачной дочерью президента, а затем предлагала ему деньги, чтобы он пошел за ней, вызвалась проводить и довезти его в школу.

Ребенок сразу позвонил маме и рассказал о случившемся. Мальчику было велено идти домой, родительница сразу вышла его встречать. По пути к дому подозрительная россиянка переключилась на другого мальчика помладше. Он также позвонил родителям и побежал в сторону подъезда, где его встретил отец.

Родители мальчиков предложили преследовательнице присесть на скамейку и удерживали женщину разговорами до приезда сотрудников правоохранительных органов.

«На вопрос, что она хотела от детей, отвечала как робот: «Детей в лес на Капасиху, [расправиться], закопать». Повторяла это несколько раз. А на вопрос, кто она и откуда, отвечала, что она внебрачная дочь президента и сюда пришла по координатам из Вселенной», — вспомнила мать одного из мальчиков.

Полиция приняла заявление по факту случившегося, вызвала спецбригаду скорой помощи и опросила женщину. Выяснилось, что она имеет психические расстройства.

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