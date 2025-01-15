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19:41, 15 января 2025Россия

Не выжившая после косметической процедуры в Москве женщина пошла на нее из-за одиночества

Shot: Не выжившая после коррекции фигуры москвичка боялась одиночества
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gerain0812 / Shutterstock / Fotodom

40-летняя женщина, не выжившая после процедуры по коррекции фигуры в косметологической клинике в Москве, пошла на нее из-за страха одиночества. Подробности о ее смерти публикует Shot Telegram.

Как рассказали изданию родственники россиянки, женщина комплексовала из-за шуток о своем возрасте и отсутствии семьи. Являясь по образованию педагогом, в последние годы она подрабатывала продавщицей в магазине мужского белья и снимала квартиру в Домодедове. В конце декабря жительнице Подмосковья исполнилось 40 лет, и она решила изменить свою внешность.

О смерти женщины в клинике Titania Clinic стало известно 15 января. Как выяснилось, во время процедуры по коррекции фигуры женщине вкололи препарат, на который у нее была аллергия. В результате у россиянки, покрывшейся из-за начавшейся реакции сыпью, начался приступ эпилепсии. Спасти ее не удалось. Сейчас клиника опечатана, а делом занимаются столичные Следственный комитет и прокуратура.

Ранее, в ноябре 2024 года, у москвички сгнила пятка после операции по уменьшению живота и увеличения груди. Женщина обнаружила проблему с ногой на следующий день после хирургического вмешательства, когда не смогла встать из-за сильной боли. Оказалось, что во время липосакции врач использовал прибор с электрическим током, однако совершил ошибку и пронзил пациентку током, оставив ожоги.

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