Облитая кислотой телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем

Британская телеведущая Пайпер заявила, что планирует установить глазной протез

Известная британская телеведущая Кэти Пайпер, которую облили кислотой 16 лет назад, рассказала о проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что планирует установить искусственный глаз.

«После долгих лет борьбы за здоровье глаз я дошла до критической точки и решила установить глазной протез», — написала Пайпер, опубликовав фотографию, где она сидит в кресле офтальмолога.

Телеведущая призналась, что нервничает из-за изменений, и выразила надежду, что сможет перенести медицинские манипуляции.

В 2021 году телезвезда рассказала, что из-за нападения 16 лет назад у нее появился новый страх. По словам Пайпер, она начинает сильно паниковать, если видит людей в масках.

В 2008 году экс-возлюбленный ведущей нанял человека, который напал на Пайпер и облил ее кислотой. Телезвезду поместили в искусственную кому, врачи сделали ей пересадку кожи на лице. Пайпер перенесла сотни операций в рамках лечения слепоты и ожогов. В 2015 году она вышла замуж и родила ребенка.