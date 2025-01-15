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15:54, 15 января 2025Интернет и СМИ

Облитая кислотой телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем

Британская телеведущая Пайпер заявила, что планирует установить глазной протез
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stuart C. Wilson / Reuters

Известная британская телеведущая Кэти Пайпер, которую облили кислотой 16 лет назад, рассказала о проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что планирует установить искусственный глаз.

«После долгих лет борьбы за здоровье глаз я дошла до критической точки и решила установить глазной протез», — написала Пайпер, опубликовав фотографию, где она сидит в кресле офтальмолога.

Телеведущая призналась, что нервничает из-за изменений, и выразила надежду, что сможет перенести медицинские манипуляции.

В 2021 году телезвезда рассказала, что из-за нападения 16 лет назад у нее появился новый страх. По словам Пайпер, она начинает сильно паниковать, если видит людей в масках.

В 2008 году экс-возлюбленный ведущей нанял человека, который напал на Пайпер и облил ее кислотой. Телезвезду поместили в искусственную кому, врачи сделали ей пересадку кожи на лице. Пайпер перенесла сотни операций в рамках лечения слепоты и ожогов. В 2015 году она вышла замуж и родила ребенка.

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