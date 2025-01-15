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09:32, 15 января 2025Забота о себе

Обнаружена неожиданная причина рассеянности

Эндокринолог Павлова: Пребывание в очень жарком помещении ухудшает работу мозга
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Пребывание в очень жарком или, напротив, холодном помещении значительно ухудшает работу мозга, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Неожиданную причину рассеянности она назвала в своем Telegram-канале.

По словам врача, ученые после года наблюдения за жизнью 47 человек старше 65 лет обнаружили, что в жару люди хуже соображают. В ходе эксперимента исследователи отслеживали температуру в помещениях, где находились добровольцы, и оценивали их концентрацию внимания.

В результате было установлено, что лучше всего мозг работает при температуре 20-24 градуса. Если же она отклоняется в любую сторону хотя бы на четыре градуса от указанного диапазона, вероятность возникновения проблем с концентрацией внимания удваивается, заключила Павлова.

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Ранее Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют медленнее.

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