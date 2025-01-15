Опубликованы фото возвращенных из украинского плена солдат Российской армии

Российский омбудсмен Москалькова показала возвращенных из плена солдат ВС РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова показала возвращенных из украинского плена солдат Вооруженных сил России. Снимки она опубликовала в Telegram.

15 января Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25.

На серии опубликованных омбудсменом фотографий видно бойцов в гражданской одежде. По словам Москальковой, всем им предстоит пройти реабилитацию.

Уполномоченный по правам человека отметила, что лично пообщалась как с российскими, так и с украинскими бойцами, попавшими в обменные списки. Она выразила благодарность всем причастным к возвращению солдат обеих сторон домой.

В конце декабря 2024 года Москва и Киев обменялись телами военнослужащих. В отличие от обмена пленных, тот обмен был неравнозначным. Украина вернула России 42 тела, получив 503. Может ли это свидетельствовать о соотношении потерь на линии боевого соприкосновения, не сообщалось.