Перечислены первые возможные шаги Трампа после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп за время своей предвыборной кампании успел произнести достаточно много различных обещаний, потому определить, которое из них он попытается реализовать в первые дни и недели после своей инаугурации, угадать сложно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
«Очень много всего было заявлено. И что Трамп сделает первым: нападет ли на Гренландию, предпримет какие-то шаги на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, на Украине или где-то еще будет зависеть во многом от совершенно незначимых и субъективных факторов», — считает политолог.
Для России, по его словам, важно помнить о том, что простого и легкого урегулирования украинского конфликта не произойдет даже с приходом Трампа. Ордуханян убежден, что стране необходимо решать проблему своими силами, не оглядываясь на позицию Штатов.
«Не думаю, что стоит ждать и какого-то позитива от встречи с Путиным, — добавил собеседник "Ленты.ру". — Где и как она пройдет — пока не известно, обсуждать предметно еще нечего. Все переговоры, проблемы санкций — это вопросы на долгую перспективу, быстро ничего не произойдет. То, что хотя бы в какой-то иллюзорной форме начался диалог, что мы выражаем какие-то пожелания, что американцы не против — это, конечно, позитивно. Но только из-за того, что мы начинаем с крайне низкой базы».
Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц подтвердил, что республиканец готовится к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, избранный американский лидер считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией.