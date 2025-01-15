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07:00, 15 января 2025Мир

Перечислены первые возможные шаги Трампа после инаугурации

Политолог Ордуханян: Легкого решения украинского конфликта при Трампе не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп за время своей предвыборной кампании успел произнести достаточно много различных обещаний, потому определить, которое из них он попытается реализовать в первые дни и недели после своей инаугурации, угадать сложно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Очень много всего было заявлено. И что Трамп сделает первым: нападет ли на Гренландию, предпримет какие-то шаги на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, на Украине или где-то еще будет зависеть во многом от совершенно незначимых и субъективных факторов», — считает политолог.

Для России, по его словам, важно помнить о том, что простого и легкого урегулирования украинского конфликта не произойдет даже с приходом Трампа. Ордуханян убежден, что стране необходимо решать проблему своими силами, не оглядываясь на позицию Штатов.

«Не думаю, что стоит ждать и какого-то позитива от встречи с Путиным, — добавил собеседник "Ленты.ру". — Где и как она пройдет — пока не известно, обсуждать предметно еще нечего. Все переговоры, проблемы санкций — это вопросы на долгую перспективу, быстро ничего не произойдет. То, что хотя бы в какой-то иллюзорной форме начался диалог, что мы выражаем какие-то пожелания, что американцы не против — это, конечно, позитивно. Но только из-за того, что мы начинаем с крайне низкой базы».

Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц подтвердил, что республиканец готовится к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, избранный американский лидер считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией.

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