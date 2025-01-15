Tagesspiegel: 48 процентов немцев выступили против военных поставок Украине

Почти половина из тысячи опрошенных немцев выступили против продолжения военных поставок Украине. Об этом со ссылкой на данные социологического опроса исследовательской компании Ipsos сообщает газета Der Tagesspiegel.

«Около половины немцев против продолжения поставок вооружений на Украину. 48 придерживаются такого мнения», — указывает издание.

Продолжение военной помощи Киеву поддержали 38 процентов респондентов, 14 процентов воздержались от ответа. Самыми главными противниками поставок вооружений оказались жители востока ФРГ и сторонники партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ). 90 процентов поддерживающих ССВ немцев возражают против поддержки Украины оружием, а среди сторонников АдГ — 88 процентов.

При этом критикуют соответствующую помощь 60 процентов жителей бывшего ГДР, на западе Германии против поставок выступают 45 процентов.

Ранее стало известно, что большинство немцев выступают против отправки военнослужащих бундесвера на Украину в качестве миротворцев.