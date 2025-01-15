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12:21, 15 января 2025Экономика

Пострадавшим от паводков в Оренбурге выплатили миллиарды рублей

Пострадавшие от весенних паводков жители Оренбурга получили 33 миллиарда рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пострадавшим от паводков жителям Оренбурга выплатили в совокупности около 33 миллиардов рублей. На эти деньги россияне должны восстановить дома и утраченное имущество, пишет РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

По данным администрации региона, выплаты на капремонт на сумму более 17,9 миллиарда рублей получили почти 23 тысячи человек. 14,6 миллиарда от этой суммы — средства федерального бюджета, а 3,36 миллиарда рублей — областного бюджета.

Около 15 миллиардов рублей на оказание различной социальной помощи также получили 387,9 тысячи жителей. Деньги на аренду жилья выплатили 5193 пострадавшим — им выделили 296,1 миллиона рублей. Владельцы садовых домиков в регионе получили по 75 тысяч рублей, добавили власти.

Дамбу на реке Урал в Орске Оренбургской области прорвало 5 апреля 2024 года. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков.

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