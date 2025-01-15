Появилось фото отстреленного в российском регионе тигра-людоеда

В Приморье отстрелили напавшего на рыбака тигра-людоеда

В Приморском крае обнаружили и отстрелили тигра-людоеда, ранее напавшего на рыбака. Фото с тушей зверя опубликовано в Telegram-канал Минприроды российского региона.

«Конфликтный тигр отстрелен сотрудниками Приморского охотнадзора в Дальнереченском муниципальном районе. (...) По предварительным данным, на теле животного обнаружены травмы, нанесенные ему ранее», — говорится в сообщении.

Тигра пришлось отстрелить, поскольку он представлял угрозу для местного населения и специалистов охотнадзора, принимавших участие в его поимке, добавили в Минприроды.

О нападении тигра-людоеда на человека стало известно во вторник, 14 января. Трагедия произошла в лесах неподалеку от села Зимники. Животное растерзало отправившегося на рыбалку мужчину, а затем еще некоторое время охраняло его тело, не подпуская к нему местных жителей.