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19:45, 15 января 2025Россия

Появилось фото отстреленного в российском регионе тигра-людоеда

В Приморье отстрелили напавшего на рыбака тигра-людоеда
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: видео РЕН ТВ|Новости

В Приморском крае обнаружили и отстрелили тигра-людоеда, ранее напавшего на рыбака. Фото с тушей зверя опубликовано в Telegram-канал Минприроды российского региона.

«Конфликтный тигр отстрелен сотрудниками Приморского охотнадзора в Дальнереченском муниципальном районе. (...) По предварительным данным, на теле животного обнаружены травмы, нанесенные ему ранее», — говорится в сообщении.

Тигра пришлось отстрелить, поскольку он представлял угрозу для местного населения и специалистов охотнадзора, принимавших участие в его поимке, добавили в Минприроды.

О нападении тигра-людоеда на человека стало известно во вторник, 14 января. Трагедия произошла в лесах неподалеку от села Зимники. Животное растерзало отправившегося на рыбалку мужчину, а затем еще некоторое время охраняло его тело, не подпуская к нему местных жителей.

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