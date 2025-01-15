Появилось видео с возвращенными из украинского плена российскими солдатами

Минобороны России показало видео с возвращенными из плена российскими солдатами

Минобороны России показало видео с возвращенными из украинского плена российскими солдатами. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Видео начинается с того, как бывшие военнопленные садятся в автобус. Затем можно увидеть, как один из солдат улыбается и разговаривает по телефону.

15 января стало известно, что Москва и Киев обменялись пленными в формате 25 на 25. На данный момент освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, все бойцы в ближайшее время пройдут реабилитацию.