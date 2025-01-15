Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 15 января 2025Россия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском регионе попал на видео

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Происшествие попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Волгоград ЧП».

На кадрах видно, как над предприятием поднимаются густые столбы дыма и яркого пламени. Местные жители предположили, что «что-то могло упасть на завод».

По данным V1.RU, возгорание было вызвано внутренними причинами, а не внешним воздействием. Сообщается, что загорелась установка №18 и два теплообменника.

«Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием», — пояснили изданию в оперативных службах.

Пожар уже потушили. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Энгельсе после удара беспилотника начался пожар. Здание предприятия получило повреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это решающий момент». Чехия заявила, что готова обойтись без нефти из России. Каким образом?

      Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском регионе попал на видео

      В России с воинскими почестями похоронили урну с землей

      В «Питтсбурге» сделали заявление по поводу ограбления дома Малкина

      В МИД рассказали о разжигании экс-президентом Грузии гражданского конфликта

      Польша подняла в воздух истребители из-за действий России

      Девять пляжей закрыли из-за появившихся на них таинственных шаров

      Создатель Android посмеялся над Биллом Гейтсом

      Москвичам пообещали теплый февраль

      Фото Кристины Асмус в купальнике высмеяли в сети фразой «Серега в отличной форме»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше