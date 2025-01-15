Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Проезд по МСД с 15 февраля вне часов критической загрузки останется бесплатным

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля. Об изменениях ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что большую часть времени проезд останется бесплатным, а в часы наиболее высокой нагрузки по будням — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — тарифы составят от пяти до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. Отмечается, что проезд по любому участку будет платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время.

«Например, проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30, или заехал в 10:55, а выехал в 11:30», — сообщили в пресс-службе, добавив, что пока от оплаты освободят автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области.

Данное решение должно разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой, а также сделать поездку предсказуемой по времени.

В то же время тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать шести-семи баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки». В ведомстве подчеркнули, что правила проезда сохраняются 16 из 24 часов, или 70 процентов времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. В выходные и праздничные дни правила не изменятся.

