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09:18, 15 января 2025Экономика

Премьер Вьетнама призвал решать вопрос о взаиморасчетах с Россией творчески

Премьер Вьетнама призвал бизнес активизировать сотрудничество Москвы и Ханоя
Дмитрий Воронин

Фото: KAZUHIRO NOGI / Reuters

Бизнесу Вьетнама и России нужно «искать разные решения, чтобы укрепить связи» и помочь активизировать межгосударственное экономическое сотрудничество двух стран. Об этом на встрече с представителями деловых кругов Москвы и Ханоя, состоявшейся в рамках визита главы правительства РФ Михаила Мишустина, заявил премьер-министр азиатской страны Фам Минь Чинь. Высказывания политика приводит ТАСС.

«Мы еще не использовали весь потенциал, который у нас есть», — цитирует агентство вьетнамского премьера.

Фам Минь Чинь призвал предпринимателей уделить пристальное внимание темам торговли и транспорта — отраслям, в которых, по его словам, Россия сильна. При этом глава вьетнамского кабмина признал взаиморасчеты самым трудным вопросом в этой сфере и призвал бизнес «гибко и творчески» подойти к его решению, пообещав помощь со стороны властей.

Трудности при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями, стали ключевой проблемой отечественной внешней торговли в прошлом году. Перебои коснулись в том числе ведущих партнеров страны, таких как Турция и Китай. В итоге товарооборот между Россией и КНР хотя и обновил исторический рекорд в 2024 году, увеличился только на 1,9 процента после роста в 2022 и 2023 годах на 29,3 и 26,3 процента соответственно.

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