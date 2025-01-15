Пушков предрек реакцию ЕС на борьбу Трампа за Гренландию

Пушков: ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию

Европейский союз (ЕС) бросит Данию в борьбе с избранным президентом США Дональдом Трампом за Гренландию. Такое развитие событий предрек председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Дания осознала, что не сможет обеспечить защиту острова от Трампа. Из-за этого Копенгаген согласился с тем, что вопрос независимости Гренландии должен решать ее народ.

«В любом случае ссориться с США Копенгагену не по силам. Да и Евросоюз, скорее всего, предоставит слабенькой Дании разбираться с Трампом самой. Брюссель красноречиво молчит, а одиночные выкрики испуганного протеста со стороны никому не известного очередного главы МИД Франции <...> явно не в счет», — написал Пушков.

9 января Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен связалась с Трампом и предложила ему поговорить.