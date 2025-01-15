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08:51, 15 января 2025Экономика

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации бизнеса

Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

По итогам встречи с представителями российского бизнеса президент РФ Владимир Путин поручил правительству обсудить с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) порядок исчисления сроков исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Рассмотреть этот вопрос глава государства поручил до 1 апреля 2025 года. Один из собеседников издания пояснил, что поручение президента должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда от 31 октября 2024 года.

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Тогда суд постановил, что сроков исковой давности по делам об имуществе, приобретенном в 1990-х годах в результате коррупционных нарушений, быть не должно. В то же время в инстанции добавили, что бессрочность возможности привлечения к ответственности по деприватизационным искам прокуроров не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации.

Права добросовестных приобретателей имущества не должны нарушаться, заявлял ранее глава РСПП Александр Шохин. Еще во второй половине февраля 2024 года в профильном объединении объявили о подготовке поправок в законодательство, которые защитят подобных собственников от пересмотра итогов приватизации. В свою очередь, Путин отмечал, что «никакой деприватизации не будет», а прокуратура страны занимается конкретными случаями нарушений при переходе прав собственности в 1990-е годы.

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