Раскрыты детали попытки покушения на Героя России Янкловича

Герой России Янклович заявил, что покушение на него готовили спецслужбы Украины

Покушение на депутата Саратовской областной думы, Героя России Александра Янкловича готовилось за рубежом и курировалось спецслужбами Украины. Он раскрыл детали случившегося в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

«Подготовка велась очень тщательно, длительный период следили за мной, за моим домом, передвижением, машиной. Был выбран способ, скажем так, не тривиальный — это перцовый баллончик и молоток», — рассказал Янклович. Он сообщил, что с ним и его семьей все в порядке.

«Конечно, жалко парня несовершеннолетнего, которому, скорее всего, запудрили мозги кураторы», — добавил он. Герой России отметил, что претензий к юноше у него нет. «Вот к твоим врагам, которые запудрили твои мозги, у меня очень много претензий, и я их все предъявлю», — подчеркнул Янклович.

Ранее стало известно, что планировавший расправу 16-летний подросток направлялся с молотком к дому Янкловича, однако ушел, поскольку его не оказалось на месте.