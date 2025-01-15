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04:43, 15 января 2025Россия

Раскрыты детали попытки покушения на Героя России Янкловича

Герой России Янклович заявил, что покушение на него готовили спецслужбы Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew George / Unsplash

Покушение на депутата Саратовской областной думы, Героя России Александра Янкловича готовилось за рубежом и курировалось спецслужбами Украины. Он раскрыл детали случившегося в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

«Подготовка велась очень тщательно, длительный период следили за мной, за моим домом, передвижением, машиной. Был выбран способ, скажем так, не тривиальный — это перцовый баллончик и молоток», — рассказал Янклович. Он сообщил, что с ним и его семьей все в порядке.

«Конечно, жалко парня несовершеннолетнего, которому, скорее всего, запудрили мозги кураторы», — добавил он. Герой России отметил, что претензий к юноше у него нет. «Вот к твоим врагам, которые запудрили твои мозги, у меня очень много претензий, и я их все предъявлю», — подчеркнул Янклович.

Ранее стало известно, что планировавший расправу 16-летний подросток направлялся с молотком к дому Янкловича, однако ушел, поскольку его не оказалось на месте.

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