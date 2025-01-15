Россия закупила у Индии рекордное количество одного товара

РИА Новости: Россия в 2024 закупила у Индии пылесосы на рекордные $3,86 долларов

Россия в январе-октябре прошлого года закупила у Индии пылесосы на 3,86 миллиона долларов, что стало рекордным показателем в истории взаимной торговли для этого товара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года закупки увеличились в 193 раза. Также выросли продажи деталей и механизмов для электрических генераторов (в шесть раз, до 4,21 миллиона долларов), аккумуляторов (в два раза, до 10,32 миллиона), электробритв и машин для стрижки волос (в 19 раз, до 1,14 миллиона) и электрических водонагревателей (в пять раз, до 11,25 миллиона).

Ранее стало известно, что Индия за десять месяцев 2024 года увеличила импорт овощей из России более чем в 20 раз — до 435 миллионов долларов.