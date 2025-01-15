Россиянам раскрыли неочевидную пользу зеленого чая

Врач Мясников заявил, что зеленый чай снижает риск развития остеопороза

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл россиянам неочевидную пользу зеленого чая. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли употребление зеленого чая защищает от остеопороза, ответила отрицательно. Доктор опроверг утверждение женщины.

Согласно исследованиям японских и китайских ученых, как рассказал Мясников, зеленый чай может снижать риск развития остеопороза. «Доказательной базы нет в западных странах, а вот китайцы с японцами пишут, что да», — заявил врач.

Ранее Мясников рассказал, что зеленый чай помогает в снижении веса. Он добавил, что эффект напитка сравним с действием популярного препарата от диабета «Оземпик», который многие используют для похудения. Врач уточнил, что и лекарство, и зеленый чай влияют на чувство голода.