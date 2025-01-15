Россиянам раскрыли способы избавиться от распространенной болезни ногтей

Мастер маникюра Герасимова: Онихолизис на ногтях часто возникает из-за травм

Мастер маникюра Мария Герасимова раскрыла способы избавиться от распространенной болезни ногтей. Комментарий эксперта с сервиса «Профи.ру» поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Речь идет об онихолизисе — заболевании, которое проявляется отслаиванием ногтевой пластины от ложи, из-за чего под ногтем образуется пустое пространство. При этом внешне ноготь меняет цвет на желтый, синевато-белый или коричневый.

По словам специалистки, такое состояние может быть связано с различными факторами: от механических повреждений до внутренних нарушений в организме. Собеседница издания уточнила, что одной из частых причин возникновения онихолизиса становятся травмы — например, удар или сдавливание пальца, ношение слишком узкой обуви.

Кроме того, проблема нередко появляется после маникюра из-за неаккуратных действий мастера, реакции на химические вещества или длительного воздействия УФ-лучей лампы. Заболевание также связано с инфекциями, например, грибковыми поражениями ногтей, или аллергией на косметические средства. Вдобавок онихолизис может быть следствием заболеваний кожи, эндокринных нарушений и недостатка витаминов и минералов, таких как биотин, цинк или железо.

Мастер маникюра рассказала, что лечение онихолизиса зависит от причины его возникновения. Если он вызван травмой, важно избегать повторных повреждений, а в случае грибковой инфекции применяются противогрибковые препараты в виде мазей или таблеток. В то же время при аллергических реакциях исключают контакт с раздражителями, а иногда назначают антигистаминные средства. Если проблема связана с недостатком питательных веществ, врач может рекомендовать прием витаминов и минералов для укрепления ногтей.

Герасимова рекомендует правильно ухаживать за ногтями, чтобы предотвратить появление онихолизиса: поддерживать их чистоту, избегать длительного контакта с водой и химическими веществами, носить перчатки при работе с агрессивными средствами и регулярно увлажнять кожу рук. Не менее важно следить за выбором обуви, избегая слишком тесных моделей, и не использовать чужие маникюрные инструменты.

«При первых признаках пустот под ногтями или их хроническом состоянии рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу или микологу. Специалист поможет установить точную причину проблемы и подобрать подходящее лечение. Берегите свои ногти — это залог не только красоты, но и здоровья», — подытожила Герасимова.

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