Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:45, 15 января 2025Ценности

Россиянам раскрыли способы избавиться от распространенной болезни ногтей

Мастер маникюра Герасимова: Онихолизис на ногтях часто возникает из-за травм
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Unsplash

Мастер маникюра Мария Герасимова раскрыла способы избавиться от распространенной болезни ногтей. Комментарий эксперта с сервиса «Профи.ру» поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Речь идет об онихолизисе — заболевании, которое проявляется отслаиванием ногтевой пластины от ложи, из-за чего под ногтем образуется пустое пространство. При этом внешне ноготь меняет цвет на желтый, синевато-белый или коричневый.

По словам специалистки, такое состояние может быть связано с различными факторами: от механических повреждений до внутренних нарушений в организме. Собеседница издания уточнила, что одной из частых причин возникновения онихолизиса становятся травмы — например, удар или сдавливание пальца, ношение слишком узкой обуви.

Кроме того, проблема нередко появляется после маникюра из-за неаккуратных действий мастера, реакции на химические вещества или длительного воздействия УФ-лучей лампы. Заболевание также связано с инфекциями, например, грибковыми поражениями ногтей, или аллергией на косметические средства. Вдобавок онихолизис может быть следствием заболеваний кожи, эндокринных нарушений и недостатка витаминов и минералов, таких как биотин, цинк или железо.

Материалы по теме:
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Мастер маникюра рассказала, что лечение онихолизиса зависит от причины его возникновения. Если он вызван травмой, важно избегать повторных повреждений, а в случае грибковой инфекции применяются противогрибковые препараты в виде мазей или таблеток. В то же время при аллергических реакциях исключают контакт с раздражителями, а иногда назначают антигистаминные средства. Если проблема связана с недостатком питательных веществ, врач может рекомендовать прием витаминов и минералов для укрепления ногтей.

Герасимова рекомендует правильно ухаживать за ногтями, чтобы предотвратить появление онихолизиса: поддерживать их чистоту, избегать длительного контакта с водой и химическими веществами, носить перчатки при работе с агрессивными средствами и регулярно увлажнять кожу рук. Не менее важно следить за выбором обуви, избегая слишком тесных моделей, и не использовать чужие маникюрные инструменты.

«При первых признаках пустот под ногтями или их хроническом состоянии рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу или микологу. Специалист поможет установить точную причину проблемы и подобрать подходящее лечение. Берегите свои ногти — это залог не только красоты, но и здоровья», — подытожила Герасимова.

В ноябре дерматолог рассказала об опасности гель-лака.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Стюардесса станцевала тверк в самолете и лишилась работы

      Стало известно о несчастных случаях на съемках «300 спартанцев»

      Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на недостаток ресурсов

      В Раде призвали США прекратить помощь Украине до смены руководства ВСУ

      Польша попросила НАТО направить Украине приглашение в альянс

      США ввели санкции против Запорожской АЭС

      Внешность Екатерины Варнавы раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть»

      Россиянам предложили включить в зимнее меню капусту и свеклу

      Пытавшийся расправиться с Героем России Янкловичем подросток арестован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше