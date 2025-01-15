Россиянин назвал себя Лениным, голым пришел в магазин за покупками и попал на видео

В Башкирии голый мужчина пришел в магазин за покупками и назвал себя Лениным

В Башкирии голый мужчина пришел в магазин за покупками. Фото и видео с ним опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах мужчина, стоя спиной к камере наблюдения, интересуется у прохожих, есть ли среди них верующие. Затем он заявляет о себе как о Ленине и утверждает, что вместо него в мавзолее лежит «какая-то непонятная что».

На сделанном в магазине снимке тот же россиянин стоит в торговом зале с батоном в руке.

Ранее другой голый мужчина ворвался в магазин в Самарской области и откусил нос кассиру. Выяснилось, что мужчина сбежал из больницы. В медицинское учреждение он попал после того, как едва не сжег собственную квартиру.