Россиянин предстанет перед судом за изнасилование школьницы 14 лет назад

В ЯНАО надругавшегося над школьницей насильника задержали 14 лет спустя

В Ямало-Ненецком автономном (ЯНАО) округе предстанет перед судом россиянин, надругавшийся над 15-летней девушкой в 2010 году. Об этом в среду, 15 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло 10 августа 2010 года в Салехарде, куда 15-летняя школьница приехала для поступления в учебное заведение. Она заблудилась в незнакомом городе и обратилась к молодому человеку 1987 года рождения. Тот согласился помочь, а сам завел ее на пляж и там под угрозой убийства совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. По результатам проведенных судебно-криминалистических экспертиз генотип злоумышленника был зафиксирован и занесен в базу данных, но установить его личность сразу не удалось, поскольку он покинул территорию региона.

Теперь благодаря кропотливой работы следствия, проведенной по обстоятельствам происшествия 14-летней давности причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена собранными по делу неопровержимыми доказательствами.

14 января в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в расправе над местной жительницей больше 20 лет назад.