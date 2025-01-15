Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:33, 15 января 2025Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за изнасилование школьницы 14 лет назад

В ЯНАО надругавшегося над школьницей насильника задержали 14 лет спустя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Ямало-Ненецком автономном (ЯНАО) округе предстанет перед судом россиянин, надругавшийся над 15-летней девушкой в 2010 году. Об этом в среду, 15 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло 10 августа 2010 года в Салехарде, куда 15-летняя школьница приехала для поступления в учебное заведение. Она заблудилась в незнакомом городе и обратилась к молодому человеку 1987 года рождения. Тот согласился помочь, а сам завел ее на пляж и там под угрозой убийства совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. По результатам проведенных судебно-криминалистических экспертиз генотип злоумышленника был зафиксирован и занесен в базу данных, но установить его личность сразу не удалось, поскольку он покинул территорию региона.

Теперь благодаря кропотливой работы следствия, проведенной по обстоятельствам происшествия 14-летней давности причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена собранными по делу неопровержимыми доказательствами.

14 января в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в расправе над местной жительницей больше 20 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Добиваться мира через силу». Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл позицию Трампа по Украине

      Россиянин предстанет перед судом за изнасилование школьницы 14 лет назад

      Российский доброволец в одиночку уничтожил три украинских беспилотника

      Рогов сообщил о вхождении российских военных на окраины двух сел в ДНР

      Россиянка описала отдых в Турции фразой «больше никогда не поеду»

      Россиян предупредили об опасности выращивания микрозелени

      В Германии призвали восстановить «Северный поток»

      Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами показала грудь в откровенном топе

      В Киеве объявлена воздушная тревога

      Мошенники заставили обманутого на миллионы рублей пенсионера продать автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше