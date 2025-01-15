Россиянин пришел к другу поиграть в карты и не выжил

На Алтае россиянин расправился с другом из-за шутки

На Алтае сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах расправы над 52-летним россиянином. Об этом в среду, 15 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, мужчина пришел к 56-летнему другу в гости в поселке Поперечное, чтобы сыграть партию в карты и выпить алкоголя. В ходе игры между ними возник спор и гость в шутку назвал хозяина жилища геем (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Тот остро отреагировал на это и нанес оппоненту несколько колющих ударов подвернувшимся под руку ножом.

Некоторое время спустя к хозяину в дом пришел еще один его друг, который и обнаружил на полу бездыханного предыдущего гостя. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

13 января сообщалось, что в Волгоградской области россиянка расправилась с соседом и убедила мужа вывезти его в садовой тачке.