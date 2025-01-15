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11:17, 15 января 2025Россия

Российский военкор заявил об интриге в вопросе задач СВО

Военкор Сладков: Задачи на пути к достижению цели СВО — боевая интрига
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Задачи, которые Россия решает на пути к достижению цели специальной военной операции (СВО) — всегда являются боевой интригой. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал российский военный корреспондент Александр Сладков.

Как заявил журналист, ему известно, что многие предполагают, будто после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Российская армия направится в Сумскую или Харьковскую области. Он отметил, что не разделяет подобной уверенности, так как на развитие событий могут повлиять множество факторов, и место дальнейших боев всегда под вопросом.

«А если призыв молодежи на Украине пойдет, и (по мнению украинских экспертов) у ВСУ появятся до 20 новых бригад (...) Как мы будем освобождать Запорожье и Херсон, что там в наших планах с Харьковом и Одессой? А что Трамп? А что с глобальными переговорами по общемировой безопасности?!» — перечислил военкор факторы, которые могут повлиять на действия российских военных.

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Он добавил, что в свете перечисленных переменных не исключает, что дальнейшее наступление Вооруженных сил России может развиваться даже в сторону Черниговской области. «Мы идем по формуле: "Делай, что должно, а там, будет, что будет"», — подытожил журналист.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал главные задачи Российской армии в зоне СВО на 2025 год. К ним он отнес взятие новых территорий.

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