Сирийский бизнесмен привез жену в московский роддом и стал фигурантом дела

В Москве сирийскому бизнесмену грозит срок за беременность его 15-летней жены

В Москве возбудили уголовное дело против сирийского бизнесмена, который привез в роддом свою беременную 15-летнюю жену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 37-летний иностранец приехал в подмосковное Щелково вместе с супругой в 2022 году. Весной 2023 года девушка забеременела, а в декабре — отправилась в местный роддом.

В полицию обратились врачи медицинского учреждения. Мужчину уже задержали — теперь ему грозит минимум четыре года лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе предстанет перед судом россиянин, надругавшийся над 15-летней девушкой в 2010 году.