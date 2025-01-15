Сотрудники полиции задержали обманувшего российскую пенсионерку сообщника аферистов

В Москве задержали сообщника аферистов за обман пенсионерки на 4 миллиона рублей

В Москве задержали сообщника аферистов за обман пенсионерки на 4 миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками различных ведомств. Затем они убедили женщину в том, что ее пенсионным накоплениям грозит хищение со счета и их необходимо срочно обналичить, а потом перевести на безопасный счет. Следуя указаниям мошенников, москвичка сняла более 4 миллионов рублей и отдала деньги различным курьерам. Через некоторое время она осознала, что пострадала от аферистов, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили одного из курьеров, которому пострадавшая передавала деньги, и задержали его на Малой Грузинской улице. Им оказался 28-летний житель Брянской области. Деньги, полученные от пенсионерки, он за вознаграждение перевел своему куратору.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили обманутого на миллионы рублей пенсионера продать автомобиль.