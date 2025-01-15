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19:29, 15 января 2025Экономика

Спрогнозировано будущее цен на аренду жилья в России

Эксперт Бендриков: аренда жилья в 2025-м подорожает не более чем на 10 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: ian dooley / Unsplash

В 2025 году аренда жилья в России подорожает не более чем на 10 процентов. Такое будущее цен на съемные квартиры спрогнозировал эксперт рынка недвижимости Олег Бендриков, пишет aif.ru.

По словам специалиста, ажиотаж прошлого года, когда арендные ставки выросли на 30-40 процентов, вряд ли повторится. «Тогда это было связано с ростом ключевой ставки и дорожающими кредитами. Кто не мог взять ипотеку, искал съемное жилье, и спрос на него был очень высоким», — пояснил Бендриков.

Эксперт ожидает, что в 2025 году ключевая ставка не будет расти высокими темпами. «После распоряжения президента России привели в порядок лимиты по льготной ипотеке, и арендаторы точно так же могут перейти в категорию покупателей новостройки», — добавил Бендриков.

По итогам 2024 года аренда квартир в стране сильно подорожала. «Однушки» выросли в цене на 31,4 процента, «двушки» — на 25,8 процента, а «трешки» — на 27,6 процента.

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