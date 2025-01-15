Стали известны подробности тайной госпитализации главы Пентагона

Reuters: Шеф Пентагона Остин принимал лекарства, влияющие на когнитивные функции

Министр обороны США Ллойд Остин во время тайной госпитализации в 2024 году принимал лекарства, влияющие на когнитивные функции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование Пентагона.

«Утром 2 января министр Остин получил несколько различных лекарств, которые могли повлиять на когнитивные функции», — написал независимый инспектор Пентагона.

При этом полномочия шефа Пентагона были переданы заместителю Остина Кэтлин Хикс лишь в 14:22.

Ранее в Пентагоне отрицали, что глава ведомства принимал какие-либо лекарства, которые могли повлиять на принятие им решений перед передачей полномочий. Пресс-секретарь генерал-майор Патрик Райдер 9 января утверждал, что «нет никаких указаний на что-то, что могло бы повлиять на принятие им решений».

В начале января 2024 года, спустя несколько дней после госпитализации, Пентагон сообщил о пребывании Остина в больнице. Администрация президента США Джо Байдена и оппоненты Остина возмутились поздним сообщением о наличии у главы Минобороны США серьезного онкологического заболевания. 1 февраля глава Пентагона извинился перед коллегами и общественностью, заявив, что признает ответственность за свой поступок.