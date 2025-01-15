Стало известно о несчастных случаях на съемках «300 спартанцев»

Актер Джерард Батлер рассказал о несчастных случаях на съемках «300 спартанцев»

Актер Джерард Батлер, известный по роли царя Леонида в культовом фильме «300 спартанцев» признался, что на съемках фильма Зака Снайдера часто происходили несчастные случаи. Слова артиста передает издание People.

По словам Батлера, со съемочной площадки эпического боевика ежедневно «кого-нибудь увозили в больницу».

«Ну, например: снимается боевая сцена. В какой-то момент оборачиваешься, а там парень лежит с копьем в глазу. Оборачиваешься еще раз: кто-то упал и сломал лодыжку. Это было просто какое-то безумие», — заявил Джерард, цитируя слова «это безумие» из мемного эпизода картины.

Батлер также отметил, что и сам однажды пострадал на съемках, но отказался уточнить, какая именно травма у него была.

Ранее стало известно, что Джерард Батлер получил серьезную травму на съемках новой картины «Охота на воров 2: Пантера». Ему пришлось принимать участие в съемочном процессе, несмотря на болезненные ощущения.