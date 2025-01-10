Звезде «300 спартанцев» пришлось сниматься в новом фильме с серьезной травмой

Актер Джерард Батлер получил разрыв связки перед съемками «Охоты на воров 2»

Звезда фильма «300 спартанцев» Джерард Батлер получил серьезную травму на съемках новой картины «Охота на воров 2: пантера». Об этом 55-летний британский артист рассказал в интервью Entertainment Weekly.

По словам актера, перед съемками он перенес тяжелую операцию, через некоторое время после которой полностью порвал крестообразную связку в колене. «Я был не в лучшей форме, а это был требовавший хорошей физической формы фильм. У меня не было возможности сделать операцию на крестообразной связке, поэтому пришлось сниматься с травмой. Это было довольно больно», — признался Батлер.

Прошедшие съемки артист назвал кошмаром и добавил, что позитивных сторон в такой работе найти не может. Всего за свою жизнь и карьеру Батлер перенес несколько серьезных травм. Так, в январе 2023 года в программе «Поздно ночью» с Сетом Майерсом он рассказал, как случайно обжег глаза, нос и горло фосфорной кислотой, играя пилота в фильме «Крушение».

Ранее американский актер Эдриан Броуди пожаловался на проблемы с психикой после съемок в фильме Романа Полански «Пианист», принесшем ему премию «Оскар». После подготовки к картине, по словам актера, у него развились расстройство пищевого поведения (РПП), посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и бессонница.

