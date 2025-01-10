Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:31, 10 января 2025Забота о себе

Звезде «300 спартанцев» пришлось сниматься в новом фильме с серьезной травмой

Актер Джерард Батлер получил разрыв связки перед съемками «Охоты на воров 2»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда фильма «300 спартанцев» Джерард Батлер получил серьезную травму на съемках новой картины «Охота на воров 2: пантера». Об этом 55-летний британский артист рассказал в интервью Entertainment Weekly.

По словам актера, перед съемками он перенес тяжелую операцию, через некоторое время после которой полностью порвал крестообразную связку в колене. «Я был не в лучшей форме, а это был требовавший хорошей физической формы фильм. У меня не было возможности сделать операцию на крестообразной связке, поэтому пришлось сниматься с травмой. Это было довольно больно», — признался Батлер.

Прошедшие съемки артист назвал кошмаром и добавил, что позитивных сторон в такой работе найти не может. Всего за свою жизнь и карьеру Батлер перенес несколько серьезных травм. Так, в январе 2023 года в программе «Поздно ночью» с Сетом Майерсом он рассказал, как случайно обжег глаза, нос и горло фосфорной кислотой, играя пилота в фильме «Крушение».

Материалы по теме:
Много Ли, мало Ли Драчун, философ, символ расовой борьбы: каким предстает Брюс Ли в новом фильме
Много Ли, мало ЛиДрачун, философ, символ расовой борьбы: каким предстает Брюс Ли в новом фильме
30 июля 2020
«Я легко мог оказаться на обочине» Тарантино о своем месте в Голливуде, о детстве и финале карьеры
«Я легко мог оказаться на обочине»Тарантино о своем месте в Голливуде, о детстве и финале карьеры
8 августа 2019

Ранее американский актер Эдриан Броуди пожаловался на проблемы с психикой после съемок в фильме Романа Полански «Пианист», принесшем ему премию «Оскар». После подготовки к картине, по словам актера, у него развились расстройство пищевого поведения (РПП), посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и бессонница.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Евгения Добровольская. Ее знала и любила вся Россия

      В Киеве допустили встречу Зеленского с Трампом вскоре после инаугурации президента США

      Певица Нюша снялась в бикини под пальмой

      В ООН заинтересовались возможной встречей Путина и Трампа

      Москвичам рассказали о погоде на Крещение

      Американист заявил о заинтересованности Трампа в переговорах о мире на Украине

      Минобороны показало видео ударов вертолетов по огневым точкам ВСУ в Курской области

      Серебряный призер Евро в составе сборной Франции сыграет за клуб из российской Медиалиги

      По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы еще четверых россиян признали виновными

      Трамп раскритиковал приговор суда и назвал его позором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше