Стало известно о неумении молодежи из европейской страны вкручивать лампочки

The Telegraph: В Великобритании поколение зумеров боится вкручивать лампочки

Из социологического опроса стало известно, что зумеры и миллениалы из Великобритании избегают выполнения хозяйственных дел дома и готовы платить за это профессионалам. Об этом пишет The Telegraph.

Результаты недавнего исследования показали, что 21 процент представителей поколения зумеров (18-27 лет) и 22 процента представителей поколения миллениалов (28-43 года) предпочтут вызвать электрика, чтобы поменять лампочку в светильнике на потолке. 22 процента зумеров и 19 процентов миллениалов сообщили, что попросят одного из родителей сделать это. Четверть опрошенных зумеров объяснили неумение и нежелание вкручивать лампочку самостоятельно тем, что она может оказаться слишком горячей. Социологи выяснили, что две трети миллениалов боятся повредить электрику. Пятая часть опрошенных заявила, что считает использование стремянки потенциально опасным.

11 процентов миллениалов и зумеров признали, что позовут плотника, чтобы прибить к стене гвоздь для фоторамки. Почти половина зумеров сказали социологам, что не знают, как накачать автомобильную шину, а 27 процентов признались, что понятия не имеют, как помыть машину. Когда им показали изображение автомобильного двигателя, только 34 процента представителей поколения Z смогли определить, где находится аккумулятор.

Зумеры тратят около 1,3 тысячи фунтов стерлингов (162,8 тысячи рублей) в год на оплату простейших хозяйственных задач. При этом представители поколения Х (44-59 лет) тратят на подобные задачи 386 фунтов стерлингов (48,3 тысячи рублей) в год, а бумеры (60-78 лет) — всего 253 фунта стерлингов (31,7 тысячи рублей) в год.

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