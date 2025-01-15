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16:59, 15 января 2025Бывший СССР

Стало известно о вступлении женщин в «Украинский легион» в Польше

Минобороны Украины: В «Украинский легион» в Польше впервые вступили женщины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украинские женщины, проживающие за рубежом, подали заявки и впервые вступили в «Украинский легион», формирующийся в Польше. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на данные Минобороны Украины.

«Впервые среди тех, кто подписал контракты в Генеральном консульстве Украины в Люблине, были женщины. Девушки выбрали для работы специальности, связанные с медициной и коммуникациями», — говорится в тексте статьи.

Как отмечает издание, дискуссии о роли женщин в боевых действиях и возможности их призыва на военную службу будут продолжаться из-за растущей потребности Киева в дополнительных войсках.

«Украинский легион» — военное формирование из числа граждан Украины, проживающих в Польше. О его создании объявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву 8 июля 2024 года. Известно, что «легион» не будет воевать как единое подразделение, а его участников распределят по разным соединениям Вооруженных сил Украины.

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