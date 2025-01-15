Стало известно об уничтожении штаба с командирами ВСУ в Сумах

ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ

Российские войска уничтожили штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах, где находились командиры, руководящие атакой на Курскую область. Об этом в Telegram сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по штабу группировки украинской армии в городе Сумы», — говорится в публикации.

Источник проинформировал, что в момент атаки на территории штаба противника был командный состав ВСУ. Как отмечается, речь идет о командирах, которые руководили вторжением украинских сил в российский регион.