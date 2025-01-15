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14:50, 15 января 2025Ценности

Стилист Рогов раскрыл модный тренд 2025 года

Стилист Александр Рогов: Трикотажные комплекты вновь станут модными в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд наступившего года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 165 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, в 2025 году вновь популярными станут трикотажные комплекты. «Модная заметка. Трикотаж на трикотаж! В моду возвращаются твинсеты (комплект одежды из двух дополняющих друг друга и гармонирующих по цвету вещей — прим. «Ленты.ру») из джемпера и кардигана идентичной вязки. Выглядит очень свежо!» — заключил Рогов.

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Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками манекенщиков, которые продемонстрировали трикотажные костюмы темно-синего, зеленого, бордового, серого и других оттенков.

Ранее в январе стилист перечислила главные тренды зимы 2024-2025. Модный эксперт Вероника Светитская заявила, что в создании интересных зимних образов россиянам поможет использование оттенка бургунди.

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