Суд отказал бывшим владельцам «Арианта» в деле о приватизации в 1990-х

Суд отказал бывшим владельцам ЧЭМК в деле о приватизации в 1990-х годов

Арбитражный суд Уральского округа отклонил ходатайство экс-владельцев национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеров группы компаний «Ариант». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — указывается в материалах.

Ранее стало известно, что юристы бывших владельцев подготовили стратегию, согласно которой российские федеральные власти не могли не знать о приватизации ЧЭМК в 1990-х годах и санкционировали ее, а значит, поводов для национализации не было.

Генпрокуратура добилась передачи государству активов группы, в том числе Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, в феврале 2024 года. Основным аргументом ведомства стала незаконность приватизации в соответствии с действовавшим в 1992 году законодательством.