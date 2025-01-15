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01:00, 15 января 2025Силовые структуры

Суд отказал бывшим владельцам «Арианта» в деле о приватизации в 1990-х

Суд отказал бывшим владельцам ЧЭМК в деле о приватизации в 1990-х годов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Арбитражный суд Уральского округа отклонил ходатайство экс-владельцев национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеров группы компаний «Ариант». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — указывается в материалах.

Ранее стало известно, что юристы бывших владельцев подготовили стратегию, согласно которой российские федеральные власти не могли не знать о приватизации ЧЭМК в 1990-х годах и санкционировали ее, а значит, поводов для национализации не было.

Генпрокуратура добилась передачи государству активов группы, в том числе Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, в феврале 2024 года. Основным аргументом ведомства стала незаконность приватизации в соответствии с действовавшим в 1992 году законодательством.

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