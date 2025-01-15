Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:28, 15 января 2025Ценности

Светлана Лобода снялась в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 14,8 миллиона пользователей сети.

На размещенных снимках 42-летняя исполнительница предстала в крошечном черном бикини с бюстгальтером и плавками с низкой посадкой. Поверх упомянутых изделий звезда надела коричневое прозрачное платье с принтом в виде луны бренда Marine Serre.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

В качестве аксессуаров она выбрала соломенную шляпу, солнцезащитные очки и наручные часы. При этом артистка распустила волосы, позируя на берегу океана.

В декабре 2024 года Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме. Певица предстала перед камерой, лежа на коврике для фитнеса в пустом спортивном зале с панорамными окнами с видом на зеленые насаждения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

      Глава UFC дал совет Нурмагомедову после снятия с рейса в США

      Светлана Лобода снялась в прозрачном платье

      В Грузии исключили фальсификацию результатов парламентских выборов

      Зеленского обвинили в торговле жизнями украинцев

      Кандидат на пост директора ЦРУ высказался о «гаванском синдроме»

      Россия и Украина начали ограниченные переговоры в Катаре

      Названа стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники

      В Польше заявили о якобы подготовке Россией воздушных терактов

      Стало известно об увольнении главы правительства Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше