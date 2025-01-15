Светлана Лобода снялась в прозрачном платье

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 14,8 миллиона пользователей сети.

На размещенных снимках 42-летняя исполнительница предстала в крошечном черном бикини с бюстгальтером и плавками с низкой посадкой. Поверх упомянутых изделий звезда надела коричневое прозрачное платье с принтом в виде луны бренда Marine Serre.

В качестве аксессуаров она выбрала соломенную шляпу, солнцезащитные очки и наручные часы. При этом артистка распустила волосы, позируя на берегу океана.

В декабре 2024 года Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме. Певица предстала перед камерой, лежа на коврике для фитнеса в пустом спортивном зале с панорамными окнами с видом на зеленые насаждения.