У детеныша знаменитого карликового бегемота появилась соперница

Детеныш карликового бегемота из США стала соперницей знаменитой Му-Денг

В США зоопарк Metro Richmond Zoo запустил прямую трансляцию с недавно родившимся детенышем карликового бегемота Поппи, которого сравнивают со знаменитым бегемотом Му-Денг. Об этом пишет People.

Поппи появилась на свет 24 декабря в Metro Richmond Zoo, штат Вирджиния. Ей, как и Му-Денг в свое время, удалось быстро очаровать общественность. Многие считают ее юной соперницей Му-Денг. Руководство зоопарка даже решило устроить онлайн-опрос, чтобы решить, как назвать детеныша. В нем участвовали люди из 168 стран.

Карликовые бегемоты ведут ночной образ жизни: днем они спят или плещутся в воде, а ночью отправляются на сушу в поисках пищи. На сайте зоопарка отмечается, что с помощью трансляции любой желающий может стать свидетелем того, как Поппи играет, кормится молоком матери и даже испражняется. Во время трансляции также рассказывают факты о карликовых бегемотах.

Карликовые бегемоты относятся к исчезающим видам, поэтому очень высоко ценятся. В 2024 году звездой интернета стала Му-Денг из тайского зоопарка Khao Kheow. Популярность маленького бегемота помогла зоопарку разбогатеть настолько, что он перестал нуждаться в субсидиях.

Ранее сообщалось, что создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал 10 миллионов батов (31 миллион рублей) таиландскому зоопарку Кхао-Кхео, где живет знаменитый карликовый бегемот Му-Денг. Так он стал приемным отцом детеныша.