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12:16, 15 января 2025Экономика

У снежного покрова в Москве появился шанс

Синоптик Леус: В Москве повысился уровень снежного покрова
Мария Черкасова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В столице вырос снежный покров, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выпавший во вторник, 14 января, снег повысил высоту покрова в Москве. По данным базовой метеостанции ВДНХ, с утра, 15 января, высота снежного покрова составила шесть сантиметров — на три сантиметра больше, чем 14 января. На других метеостанциях столицы снега от шести сантиметров — в МГУ и на Балчуге, до 15 сантиметров — в Тушино (здесь за сутки прибавилось восемь сантиметров). В Подмосковье высота снега составила от двух сантиметров — в Коломне до восьми сантиметров — в Подмосковной.

Синоптик отметил, что прошедший накануне снег был пушистым и легким, а начавшаяся около 7 часов утра 15 января оттепель вновь заметно убавит высоту снежного покрова. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник в столице ожидается температура воздуха на уровне плюс 1-3 градуса, по области — от минус одного до плюс четырех градусов Цельсия.

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