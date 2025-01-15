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13:35, 15 января 2025Россия

Украина попыталась нанести воздушный удар по России

В Минобороны России заявили об уничтожении трех БПЛА ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку нанести воздушный удар по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 9:20 до 12:40 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника оказалась ранена жительница села Отрадное. Женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги.

Кроме того, утром 15 января Минобороны России заявило, что в ночь на среду ВСУ также выпустили по Белгородской области два беспилотника. Еще один дрон атаковал Тамбовскую область. Все летательные аппараты сбиты средствами ПВО.

ЖЗЛ
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