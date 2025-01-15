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13:44, 15 января 2025Россия

В Госдуме ответили на слова Трампа о лжи НАТО

Депутат Госдумы Белик назвал смелыми слова Трампа о лжи НАТО России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал заявление избранного президента США Дональда Трампа о лжи Североатлантического альянса России смелым. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Так депутат отреагировал на слова Трампа, который заявил, что в НАТО лгали, говоря о нерасширении альянса на восток.

«Признание ошибок — показатель настоящей смелости и силы, именно так себя позиционирует Трамп. Его слова — это не упрек в сторону НАТО, а заявление о необходимости больших перемен в глобальном мире», — считает парламентарий.

По его словам, любая ложь в политике может привести к уничтожению центров цивилизации и в любом случае породит недоверие. Своими словами Трамп дает НАТО возможность сохранить лицо и прекратить бессмысленную вражду с Россией, уверен он.

Глава МИД Сергей Лавров также отреагировал на слова Трампа. По его словам, политик первым признал ложь НАТО при подписании многочисленных документов о безопасности, которые Североатлантический альянс не собирался соблюдать. Он отметил, что НАТО стремится втянуть в свой военный блок даже те страны, которые отстаивают право на нейтралитет во внешней политике.

ЖЗЛ
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