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10:32, 15 января 2025Бывший СССР

Жителя Казахстана осудили за участие в СВО

Жителя Жезказгана в Казахстане осудили за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Казахстане жителя Жезказгана осудили за участие в специальной военной операции (СВО) России на территории Украины в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает КазТАГ.

«[Мужчину] признали виновным в участии в боевых действиях за рубежом в составе ЧВК «Вагнер» и приговорили его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы», — говорится в публикации.

Согласно данным следствия, мужчина принял участие в СВО из-за недовольства притеснениями граждан русского этнического происхождения на Украине. Отмечается, что отец осужденного был уроженцем Харькова.

Ранее в Донецкой народной республике за участие в боевых действиях против России осудили наемника из Казахстана. Иностранца заочно приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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