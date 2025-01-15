В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и 10 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги также звучит в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

1 января в центре Киева прогремели взрывы. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ссообщал, что в результате были повреждены административные здания Верховной рады, в том числе те, в которых расположены комитеты и подразделения аппарата.