Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:20, 15 января 2025Бывший СССР

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве и 10 областях Украины объявили воздушную тревогу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги также звучит в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

1 января в центре Киева прогремели взрывы. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук ссообщал, что в результате были повреждены административные здания Верховной рады, в том числе те, в которых расположены комитеты и подразделения аппарата.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Добиваться мира через силу». Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл позицию Трампа по Украине

      Россиянин предстанет перед судом за изнасилование школьницы 14 лет назад

      Российский доброволец в одиночку уничтожил три украинских беспилотника

      Рогов сообщил о вхождении российских военных на окраины двух сел в ДНР

      Россиянка описала отдых в Турции фразой «больше никогда не поеду»

      Россиян предупредили об опасности выращивания микрозелени

      В Германии призвали восстановить «Северный поток»

      Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами показала грудь в откровенном топе

      В Киеве объявлена воздушная тревога

      Мошенники заставили обманутого на миллионы рублей пенсионера продать автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше