В Конгрессе США сообщили о планах Трампа посетить пострадавшую от пожаров Калифорнию

Избранный президент США Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от пожаров районы Калифорнии. Об этом рассказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает Politico.
«Я разговаривал с президентом Трампом около 90 минут назад. Думаю, он планирует поехать в южную Калифорнию, чтобы увидеть бедствие своими глазами», — поделился Джонсон. При этом он не уточнил возможные сроки поездки.
9 января Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. По словам политика, лучшие красивые районы США сгорают дотла по вине губернатора. В ответ Ньюсом предложил будущему главе Белого дома встретиться с жителями, которые пострадали от пожаров, а также присоединиться к нему «в благодарности к героям — пожарным и спасателям, которые ставят на кон свои жизни».