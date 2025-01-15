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06:16, 15 января 2025Мир

В Конгрессе США сообщили о планах Трампа посетить пострадавшую от пожаров Калифорнию

Спикер Джонсон: Трамп планирует посетить охваченные пожарами районы Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от пожаров районы Калифорнии. Об этом рассказал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает Politico.

«Я разговаривал с президентом Трампом около 90 минут назад. Думаю, он планирует поехать в южную Калифорнию, чтобы увидеть бедствие своими глазами», — поделился Джонсон. При этом он не уточнил возможные сроки поездки.

9 января Дональд Трамп призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. По словам политика, лучшие красивые районы США сгорают дотла по вине губернатора. В ответ Ньюсом предложил будущему главе Белого дома встретиться с жителями, которые пострадали от пожаров, а также присоединиться к нему «в благодарности к героям — пожарным и спасателям, которые ставят на кон свои жизни».

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