В Москве упал спрос на новостройки

«Метриум»: Спрос на новостройки в Старой Москве сократился на 31 %

По итогам 2024 года спрос на квартиры в массовых новостройках старой Москвы сократился на 31 процент. Уровень покупательского интереса стал минимальным за пять лет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Всего за минувший год было заключено 28,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Наименьше спрос наблюдался в третьем квартале — 5,6 тысячи ДДУ. В четвертом квартале показатель вырос почти на 38 процентов и составил 7,7 тысячи договоров, однако все равно оказался на 34,5 процента меньше результата аналогичного периода 2023 года.

Эксперты связывают такую динамику с длительным ростом ключевой ставки, которого не наблюдалось в предыдущие годы. Повлияли также окончание льготной ипотеки и снижение вывода на рынок новых проектов массового сегмента на фоне роста интереса девелоперов к объектам бизнес-класса.

Отмечается, что под конец года спрос начал восстанавливаться в ежемесячном выражении, при этом фиксировалось сокращение доли сделок с ипотекой. Этому поспособствовали скидки от застройщиков и рассрочки.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года в Москве подешевели массовые новостройки. Средняя цена «квадрата» снизилась на 2,3 процента по сравнению с ноябрем, до 324,5 тысячи рублей.