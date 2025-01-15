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13:58, 15 января 2025Мир

В положении Зеленского увидели выгоду для России и США

Политолог Марков: Нелегитимность Зеленского выгодна Путину и Трампу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Правовая ситуация вокруг действующего президента Украины Владимира Зеленского может быть выгодна для России и США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. По его мнению, это дает возможность осуществления более выгодной сделки для обеих сторон.

«Я думаю, до завершения конфликта Зеленского менять не будут. Во-первых, потому, что он сам этого не хочет. Во-вторых, он выгоден и европейцам, и избранному президенту США Дональду Трампу, и президенту России Владимиру Путину. Последним очень выгодно заключать сделку, опираясь на ослабленную легитимность Украины и, соответственно, ослабленные возможности ее президента», — сказал политолог.

Вместе с тем он напомнил, что Россия не будет подписывать договор с Зеленским ввиду его нелегитимности, но первостепенное значение будут иметь именно фактическая остановка боевых действий, фактический нейтральный статус Украины.

«Россия может подписать договор с Зеленским только в том случае, если Конституционный суд Украины примет решение о том, что его подпись легитимна. В остальном — главными будут реальное изменение Конституции страны в части ее нейтрального статуса, международный договор. В целом же доверия нет никаким подписям украинских чиновников», — заключил Марков.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил участвовать в следующих выборах президента Украины. При этом отмечалось, что действующий украинский лидер будет баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

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