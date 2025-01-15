В России медсестра потеряла сознание на рабочем месте и не выжила

Под Новосибирском медсестра потеряла сознание на работе, спасти ее не смогли

В Новосибирской области медсестра потеряла сознание на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, россиянка потеряла сознание на дежурстве. После этого ее поместили в реанимационное отделение, однако спасти женщину не удалось.

В связи со случившимся в больницу приехали сотрудники Роструда. Они выяснят, соблюдался ли в учреждении режим труда и отдыха.

Ранее тела сразу двух человек без признаков жизни нашли на территории петербургской больницы. Следов насилия выявлено не было. В администрации лечебного учреждения комментировать ситуацию отказались.