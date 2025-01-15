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11:31, 15 января 2025Россия

В России высказались о планах США вести переговоры с Москвой с позиции силы

Депутат Чепа: Россия в переговорах с США тоже будет выступать с позиции силы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия в переговорах с США тоже будет выступать с позиции силы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о подходе Вашингтона к диалогу с Москвой.

[Президент США Дональд] Трамп всегда говорил, это его кредо — участвовать во всех переговорах с позиции силы. Это его стратегия развития будущего Америки, поэтому здесь ничего нового для себя мы не услышали

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Конечно, его заявления урегулировать [украинский конфликт] за 24 часа — все это, понятно, предвыборная риторика. На сегодняшний день команда Трампа, наверное, усиленно готовит программу по возможности урегулирования этого конфликта, они готовятся, естественно, к встрече с президентом [России Владимиром] Путиным, это ясно. Естественно, они обязательно будут защищать позицию НАТО, это тоже понятно, ничего здесь для себя нового мы не ожидаем», — объяснил депутат.

По словам парламентария, Россия на переговорах с США тоже будет руководствоваться в первую очередь своими интересами и, исходя из этого, будет строить диалог.

«Нам надо двигаться в плане решения тех задач, которые были озвучены президентом в декабре прошлого года. Рассчитывать надо, естественно, на свои силы. Также любые переговоры необходимо реализовывать именно с позиции силы, и мы будем занимать такую же позицию», — добавил он.

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что американское оборонное ведомство при нем будет добиваться мира через силу. Также он добавил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится к завершению украинского конфликта. При этом политик хочет видеть максимально выгодный для Украины результат.

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