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08:48, 15 января 2025Мир

В Сенате оценили шансы кандидата Трампа стать главой Пентагона

Сенатор Маллин: Кандидат Трампа Хегсет будет утвержден на пост главы Пентагона
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат избранного американского лидера Дональда Трампа Пит Хегсет «несомненно» будет утвержден Сенатом на пост министра обороны США. Такое мнение выразил сенатор Маркуэйн Маллин, его слова передает Fox News.

«Я считаю, без сомнений, Хегсет будет утвержден на эту должность, и я думаю, что он получит мощную поддержку от всех республиканцев, как мужчин, так и женщин», — отметил политик.

По мнению Маллина, Хегсет является подходящим человеком для этой должности. Он подчеркнул, что Трамп проделал «замечательную работу», выбрав его на пост следующего главы Пентагона.

Ранее Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. При этом он не подтвердил, что поддержит продолжение помощи Украине. Он ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он важным, чтобы Вашингтон далее предоставлял Киеву военную поддержку.

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